Un tremblement de terre ressenti en Savoie et Haute-Savoie

La terre a tremblé en Pays de Savoie ce samedi. La secousse, accompagnée d'un bruit sourd, a été ressentie de Chambéry à Annecy.

Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes font état d'un tremblement de terre ressenti samedi 12 mars dans une large partie des Pays de Savoie, et particulièrement à Annecy.

Plusieurs secousses ont été détectées, dont la plus puissante à 18h03 accompagnée d'un bruit sourd. Sa magnitude serait d'environ 4,2 sur l'échelle de Richter et l'épicentre se situerait non loin d'Albertville (Savoie), selon le service sismologique suisse.

Les sapeurs-pompiers indiquent avoir reçu plusieurs appels à ce sujet mais aucun dégât n'a été signalé. Pas moins d'une dizaine de secousses, de magnitudes plus ou moins élevées, ont été enregistrées en Savoie et Haute-Savoie ce samedi.