DIRECT VIDEO. Trail : suivez toutes les courses de l'UTMB 2018 à Chamonix

une chaîne spécialement dédiée.

UTMB TV, toutes les courses en direct.

10 000 coureurs pour 7 courses autour du Mont-Blanc. Depuis ce lundi 27 août 2018 et jusqu'au dimanche 2 septembre, les meilleurs coureurs de trail du monde se donnent rendez-vous à Chamonix pour l'UTMB, l'Ultra-trail du Mont-Blanc.C'est l'élite mondiale qui se retrouve chaque année dans l'un des plus beaux décors du monde. L'UTMB se présente comme "l'événement trail de tous les superlatifs" : 10 000 coureurs, 50 000 spectateurs, 2000 bénévoles venant de 15 pays.7 courses sont programmées tout au long de la semaine. La plus prestigieuse, l'UTMB s'élancera ce vendredi 31 août à partir de 18h00 de Chamonix. Au programme une boucle de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif.Toutes les courses sont à vivre en direct grâce àL'intégralité du programme et les classements sont à retrouver en temps réél sur le site internet