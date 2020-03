Coronavirus Covid-19 : infecté, le maire de la Balme-de-Sillingy hospitalisé à Annecy

La commune s'affaire pour éviter la propagation du virus

L'élu l'a annoncé sur son compte Facebook samedi 29 février. Le maire de la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), François Daviet, a été infecté par le coronavirus Covid-19 et a été hospitalisé à Annecy."J'ai décidé, depuis mardi soir, de me consacrer pleinement à ma fonction de maire pour gérer cette crise", déclare-t-il dans cette vidéo, affirmant que le test qu'il a passé samedi matin s'est révélé positif. Il affirme par ailleurs qu'il va être hospitalisé "avec les 13 autres Balméens et Balméennes déjà infectés".Le dernier bilan des autorités sanitaires faisait état de six personnes contaminées dans la commune haut-savoyarde. Le chiffre annoncé par le maire n'a pas encore pu être confirmé.D'importantes mesures de précaution ont été prises à la Balme-de-Sillingy pour éviter de nouveaux cas. Les événements publics ont notamment été suspendus et les habitants sont appelés à se déplacer le moins possible.Le premier patient est un homme d'une soixantaine d'années qui revenait d'un voyage en Lombardie où il aurait été infecté. Il a ensuite transmis le virus à plusieurs personnes de son entourage proche, dont sa femme et sa fille. Aucun des malades ne se trouve actuellement dans un état grave.