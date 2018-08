Un homme chute et se tue en escalade dans le massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)

Un homme est décédé alors qu'il pratiquait l'escalade à l'aiguille Pourrie ( 2562 mètres), l'un des sommets du massif de Aiguilles rouges en Haute-Savoie, mercredi 22 août 2018, en toute fin de matinée .



Âgé de 31 ans, il aurait chuté d'une hauteur d'environ 20 mètres alors qu'il progressait sur la face Nord, plus précisément sur la voie de la Fontès de Jouvence. Un bloc se serait détaché, ce qui l'aurait déstabilisé et fait tomber sur la terrasse plus bas. Il est mort sur le coup.



Médecin exerçant dans la région de Magland, l'homme n'avait rien d'un novice en montagne, de même que son père et son frère, qui l'accompagnaient. Le drame tient finalement surtout de la malchance, car il était parfaitement équipé et respectait les mesures de sécurité.



Les secours du peloton de gendarmerie de Haute-montagne de Chamonix n'ont pu que constater son décès à leur arrivée.