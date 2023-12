Météo : risque d'avalanche marqué ce week-end dans les Alpes du Nord après d'importantes chutes de neige

Sous un soleil rayonnant, le week-end du 16-17 décembre s'annonce radieux, notamment dans les stations de ski. Après d'abondantes chutes de neige, Météo-France annonce un risque d'avalanche marqué sur l'ensemble des massifs des Alpes du Nord.

Le soleil devrait être au rendez-vous dans les Alpes du Nord ces samedi 16 et dimanche 17 décembre. Deux belles journées en prévision, notamment en montagne après les importantes chutes de neige survenues cette semaine.

Mais la vigilance est de mise dans l'ensemble des massifs en raison d'un risque avalanche marqué. Selon le bulletin de Météo-France, l'indice de risque avalanche a été placé au niveau 3 sur 5 pour la journée du samedi 16 décembre. Seuls le Vercors et l'Oisans présentent un risque d'avalanche limité.

La préfecture de Haute-Savoie appelle à la prudence

En raison des bonnes conditions météorologiques, le week-end sera propice à la pratique d'activités de montagne. En Haute-Savoie, le risque d'avalanche sera marqué à partir de 2 200 mètres d'altitude dans les massifs du Chablais et du Mont-Blanc, et à partir de 2 000 mètres dans le massif des Aravis. En dessous de ces plafonds, le risque restera limité. Mais la vigilance reste de mise, comme le rappelle la préfecture de la Haute-Savoie.

#PréventionHiver Pour que la montagne reste un plaisir cet hiver en #HauteSavoie, préparez vos sorties, tenez compte de votre forme physique, des conditions de pratique et écoutez les conseils des professionnels.

⛷️🏂🏔️https://t.co/04wtnGEd2w pic.twitter.com/2lQ47Pzsp4 — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) December 15, 2023

Dans un communiqué, le préfet Yves Le Breton appelle chacun à la "plus grande prudence". Il rappelle également plusieurs conseils et recommandations aux randonneurs, skieurs et alpinistes comme "choisir un itinéraire en fonction de ses capacités et savoir l'adapter en fonction des difficultés rencontrées (dénivelé, météo changeante…)", "préparer et vérifier son équipement ainsi que son matériel" ou encore "informer une personne de son entourage de l'itinéraire, de l'heure de départ et d'arrivée et éviter de partir seul".