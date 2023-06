Orages : un homme tué par la foudre en pleine rue, en Haute-Savoie

Un homme est décédé ce jeudi 22 juin à Gaillard en Haute-Savoie, foudroyé lors des violents orages qui se sont abattus sur les Alpes. Le drame a eu lieu en centre-ville devant de nombreux témoins.

Le drame a eu lieu devant de nombreux témoins, en plein centre-ville de Gaillard (commune de 10 000 habitants) alors qu'un violent orage s'abattait sur la Haute-Savoie. Un homme est mort foudroyé ce jeudi 22 juin en fin d'après-midi, indique le Service départemental d'incendie et de secours.

"Il y avait plein de témoins choqués", confirme ce soir Martial Saddier, le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, joint par téléphone.

160 interventions des sapeurs-pompiers

Le drame est intervenu alors que le département de la Haute-Savoie était placé en vigilance orange orages depuis le début de l'après-midi.

Dans un communiqué envoyé à 19h, le SDIS 1974 a indiqué : "A partir de 16h30, de violentes intempéries ont touché le département de la Haute-Savoie, notamment sur les secteurs du bassin annécien et de l'Arve. A 19 h, près de 160 interventions de sapeurs-pompierds sont en cours, essentiellement pour de l'épuisement (pompage d'eau), des chutes d'arbres ou de tuiles. La situation se stabilise actuellement mais des arbres et toitures peuvent être fragilisés, aussi nous invitons la population à la plus grande prudence."

A Villaz, "un arbre est tombé sur une citerne de gaz, nécessitant la sécurisation de l'installation par les sapeurs-pompiers". A Cranves-Sales, "un arbre a chuté sur une voiture. 6 personnes dont 5 enfants, choqués mais non blessés, ont été transportés au centre hospitalier".

A Saint-Pierre-en-Faucigny, "600 m² de toiture d'un collège ont été arrachés et des dégâts liés aux précipitations ont été recensés à l'intérieur".