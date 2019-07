VIDEO. Les Crosets (Suisse) : une fresque monumentale et éphémère peinte à la frontière avec la Haute-Savoie

FRESQUE LAND'ART BY SAYPE

Land Art au col des Aravis - La Clusaz - Saype 2015

Une fresque grandeur nature. À quelques pas du col des Portes du Soleil, deux enfants en noir et blanc désignent le relief des dents du Midi (Haute-Savoie). L'oeuvre de 2 500 mètres carrés a été réalisée par l'artiste franc-comtois Saype. Spécialiste du land-art, il peint des fresques géantes en plein air, et 100% biodégradables.Sur les abords du lac Vert, le projet intitulé "Les contrebandiers de l'amitié" a pour thème l'amitié franco-suisse. Réalisée à une altitude de 1 970 mètres, l'oeuvre éphémère sera visible jusqu'au 8 septembre. Car l'artiste utilise de la peinture entièrement biodégradable. Son secret : de l'huile de lin, de l'eau et de la farine mélangées à des pigments naturels lui permettent d'obtenir une peinture qui forme, lorsqu'elle sèche, une sorte de colle résistante à la pluie, confie-t-il à nos confrères de Franche 3 Bourgogne-Franche-Comté Pour voir l'oeuvre, vous pouvez emprunter le télésiège des Mossettes au départ des Crosets, y accéder à pieds ou en VTT. Guillaume Legros, alias Saype, est un street-artiste de 30 ans rendu célèbres par plusieurs oeuvres monumentales. L'une d'elles s'est récemment faite remarquer : une peinture sur le Champ de Mars à Paris, "Beyond Walls", représentant deux mains entrelacées, inaugurée samedi 15 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés L'artiste s'était également fait connaître dans les Alpes avec une fresque réalisée au col des Aravis en 2015.