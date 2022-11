"A tout jamais" : dans les coulisses du dernier clip de Mylène Farmer

Le dernier clip de Mylène Farmer, "A tout jamais", a été tourné dans un studio de Grenoble, qui utilise la technologie de vidéo volumétrique. Une technique rare en France pour un résultat captivant.

C'est dans le plus grand des secrets que Mylène Farmer était de passage à Grenoble. La chanteuse est venue dans la capitale des Alpes pour tourner son dernier clip "A tout jamais", qui comptabilise déjà plus d'1,2 million de vues sur YouTube.

A la fois étrange et captivant. Pendant un peu moins de quatre minutes, la chanteuse évolue comme dans un univers parallèle. Les formes s'enchaînent, encerclent l'artiste et interpellent les internautes.

Une technologie rare

Cet intrigant clip est né dans un studio de Grenoble. Un des plus novateurs en France : "Nous sommes entourés par une cinquantaine de caméras et des lumières qui permettent de filmer des acteurs, des sportifs, des personnalités importantes pour produire de la vidéo volumétrique", explique Richard Broadbridge, président de 4DViews, au milieu d'une salle intégralement verte.

La vidéo volumétrique consiste à capturer directement un sujet sous tous ses angles. L'ensemble des caméras permet de filmer en 3D, comme un volume. Seuls 16 studios dans le monde sont équipés de ce dispositif.

"On essaye de convaincre du monde que cette nouvelle caméra vidéo 3D peut servir à beaucoup de choses", poursuit Richard Broadbridge. Clips mais aussi films et jeux vidéo, les débouchés sont nombreux et le rendu est spectaculaire.

La technique se révèle bien plus précise et moins chère que les effets spéciaux. "On a les détails de la peau, des sourires... Ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les émotions. Souvent, quand on joue aux jeux vidéo, les émotions ne sont pas très fidèles. Là, on va pouvoir capturer les choses très fidèlement", raconte Clément Ménier, directeur général de 4DViews. Pour obtenir un tel résultat, 250 millions de pixels sont capturés pour chaque image : "Ca nous touche beaucoup de voir que notre travail est reconnu. On a déjà eu des projets avec Mylène Farmer mais aussi avec Woodkid", se réjouit-il.