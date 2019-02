Agression d'un professeur à Grenoble : les 3 mineurs interpellés mis en examen pour violences en réunion

Les 3 mineurs interpellés hier, jeudi 14 février 2019, dans l'affaire de l'agression d'un professeur du lycée Mounier, à Grenoble, ont été mis en examen ce vendredi. L'instigateur aurait voulu se venger d'avoir été exclu de l'établissement.Les 3 individus étaient présentés à un juge d'instruction ce vendredi. Les 2 mineurs âgés de 15 ans ont été mis en examen pour violences volontaires en réunion et placés sous contrôle judiciaire.Le 3e jeune garçon, âgé lui de 17 ans et considéré comme l'instigateur de l'attaque, a également été mis en examen. Ce vendredi soir, il était en cours de défèrement devant le juge des libertés et de la détention (JLD) pour un débat contradictoire sur la détention provisoire demandée par le parquet.Tous les 3 avaient été interpellés hier matin dans l'agglomération de Grenoble.