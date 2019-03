PHOTOS. Bus en feu à l'entrée d'un tunnel près de Grenoble : pas de victime grâce au sang-froid du chauffeur

Le car des transports Philibert a entièrement brûlé / © Daniel Despin - France 3 Alpes.

© Daniel Despin - France 3 Alpes.

© Daniel Despin - France 3 Alpes.

© Daniel Despin - France 3 Alpes.

Incendie de bus à l'entrée d'un tunnel en Isère

Gaël Jernival conducteur de bus

© Daniel Despin - France 3 Alpes.

Un bus a pris feu ce vendredi matin, vers 7h30, sur la RD 30 juste avant le tunnel de St-Pancrasse, sur la commune de Bernin, près de Grenoble.Le bus TransIsère, qui était parti du Col de Marcieu à 6h25 en direction de La Tronche et Grenoble, a entièrement brûlé. Il ne reste qu'une carcasse carbonisée.Grâce au sang froid et au professionnalisme du chauffeur, l'incident n'a pas fait de blessé.Le chauffeur raconte avoir vu un voyant s'allumer sur son tableau de bord. Le voyant "EDG".Il n'a pas voulu s'engager dans le tunnel. Et a stoppé son véhicule juste avant.Il a ensuite fait sortir les 10 passagers, neuf adultes et une collégienne, pour les mettre à l'abri.En voyant que son bus prenait feu à l'arrière, il a tenté de l'éteindre après avoir appelé les pompiers. Mais le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble du véhicule.Un drame a probablement été évité grâce au sang-froid de Gaël Jernival, le conducteur de bus.Le tunnel a été fermé à la circulation. Une déviation mise en place par les RD 1090 et RD 30 via Lumbin, La Terrasse et Saint Bernard.