Près de 2 000 personnes réunies, à Grenoble, pour la marche blanche en hommage aux deux jeunes du quartier Mistral

À Grenoble, ce mercredi 6 mars 2019, une marche blanche était organisée à 16 heures, afin de rendre hommage à Adam et Fatih, les deux jeunes du quartier Mistral, décédés dans un accident de scooter.Trois jours seulement après la mort des deux victimes, la marche blanche a réuni environ 1 500 à 2 000 personnes.Dans cette marche calme et silencieuse, des habitants du quartier Mistral, mais également des habitants de Grenoble, de toutes générations confondues, tenaient à la main des roses blanches.La famille se trouvait en tête du cortège. Le maire de la ville, Eric Piolle, était également présent, ainsi que les forces de l'ordre.Le cortège a d'abord traversé le quartier Mistral, et parcouru la grande avenue Rhin et Danube.Il n’y a que la famille qui a été autorisée à se rendre sur les lieux de l’accident, le pont de Catane.Après la marche, les parents des deux victimes ont pris la parole lors d'une conférence de presse.