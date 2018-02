“Vegan Terror” : un restaurant de viande vandalisé à Grenoble

Le restaurant "La Boucherie" de Grenoble n'a pas fermé pour autant. Les vitres brisées ont été sécurisées pour accueillir les clients dès ce midi. / © Marie-Anne Siaud

La vache qui vous accueille à l'entrée du restaurant a été barbouillée avec de la peinture rouge / © Marie-Anne Siaud

Végan, c'est quoi ? Les végans sont des adeptes d'une pratique alimentaire végétalienne. Ils ne consomment pas de viande, de poisson, d'oeufs, de produits laitiers, ou de miel. Ils excluent également tous les produits issus des animaux comme le cuir, le fourrure ou la laine ou testés sur eux.

"Vegan Terror", ces mots ont été dessinés en lettres noires, la nuit dernière, sur le côté du restaurant "La Boucherie" situé cours de la libération à Grenoble. Un tag d'un mètre cinquante sur cinquante centimètres.Par ailleurs, 14 vitres ont été brisées.Une homme vêtu de noir et cagoulé est à l'origine de ces dégradations.La police a fait les premières constatations vers trois heures du matin. Le directeur et le gérant du restaurant étaient sur place.Les actes de vandalisme ont-ils été perpétrés par des végans, comme le tag le laisse penser ? L'enquête le dira.Les gérants du restaurant, eux, ne croient pas à la piste "vegan". Ils penchent plutôt pour un acte de jalousie.Marie-Anne et Alexandre ont repris le restaurant et l'hôtel attenant il y a tout juste un an. Ils sont écoeurés."C'est ignoble" se lamente Marie-Anne. "On se bat pour faire marcher une affaire. On fait tout pour donner de la qualité. Avant, c'était "cauchemar en cuisine". On a tout refait et mis aux normes".Le directeur de la boucherie et les gérants ont décidé de ne pas baisser les bras. Le restaurant rouvrira dès ce midi.