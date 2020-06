Isère : le glacier des Deux-Alpes à un niveau record d'enneigement depuis 2013

Un équivalent de 12 mètres de neige était encore amassé sur le glacier des Deux-Alpes en Isère ce vendredi 12 juin. Un niveau inédit depuis l'été 2013, indique le responsable opérationnel neige de la station Arnaud Guerrand :

On a 3 mètres de neige tassée, compactée, ce qui équivaut à 12 mètres de neige tombée. Avec les dameuses, on la rend compacte pour qu'elle résiste mieux aux aléas, comme la température et le vent, et qu'elle fonde moins vite.