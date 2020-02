Isère : une péniche transportant du gaz toxique endommagée sur le Rhône à Sablons

Faible concentration de chlorure de vinyle dans l'air

Les secours sont sur place. / © Aurélie Massait / France 3 Alpes

L'évacuation de la péniche va prendre du temps

Une péniche de 120 mètres de long, qui transportait 2 200 tonnes d'un gaz toxique, le chlorure de vinyle, a été endommagée ce mardi 18 février sur le Rhône à Sablons, à quelques kilomètres au sud de Roussillon. L'accident s'est produit lorsque l'embarcation est sortie de l'écluse, peu après minuit et demi. Aucun blessé n'est à déplorer.Une fissure dans l'une des cuves a entraîné la fuite d'une faible quantité de gaz, selon la préfecture de l'Isère. Les secours et forces de l'ordre, intervenus sur place, on instauré un périmètre de sécurité pour prévenir les risques pour la population et l'environnement. De manière préventive, plusieurs personnes ont été évacuées de leurs logements, mais ont pu les regagner au cours de la nuit.La navigation est interrompue depuis l'accident.Les autorités ont effectué des mesures sur le flanc droit de la péniche, et ont détecté une faible concentration de chlorure de vinyle, de l'ordre de 20 ppm (soit 20 molécules de gaz pour un million de molécules d'air). Une concentration "très en deçà du seuil de toxicité" selon la préfecture. D'autres mesures, prises au niveau des habitations les plus proches, ont révélé une concentration nulle.Les opérations d'obturation de la fuite sont toujours en cours. Les autorités demandent à la population d'éviter le secteur, afin de ne pas perturber le travail des secours.Le chlorure de vinyle est un gaz à la toxicité aiguë relativement faible, mais dont les effets cancérigènes sont connus depuis longtemps. Il est principalement utilisé dans la fabrication de son polymère, le polychlorure de vinyle, connu sous le nom de PVC.L’embarcation n’est pas à même de naviguer en l’état. L’acheminement d’un second bateau est nécessaire afin de procéder au dépotage (pompage du chlorure de vinyle dans une autre péniche).Ce déplacement devrait prendre environ 12h prévient la préfecture de l'Isère. L’ensemble des opérations devrait donc se poursuivre jusqu’à demain dans la journée.