VIDEO. Isère : un millier de brebis, moutons et agneaux descendent de leur alpage, direction Lans-en-Vercors

Un millier de brebis, moutons et agneaux descendent de leur alpage, direction Lans-en-Vercors

Des brebis, moutons et agneaux par centaines. Après avoir passé deux mois en alpage sur le plateau des Ramées (Isère), près de 1.200 bêtes sont redescendues de leur pâturage en direction du village de Lans-en-Vercors, mardi 13 août. L'alpage n'est pas encore terminé pour la plupart de ces bêtes, remontées le soir-même vers leur lieu de villégiature d'été. Mais quelque 200 agneaux ont été triés avant d'être vendus pour leur viande."L'alpage est nécessaire à nos exploitation parce-que c'est une ressource fourragère importante, explique Pascal Ravix, berger membre du groupement pastoral du pic Saint-Michel. Notre exploitation a été construite sur le pastoralisme. A 1.000 mètres d'altitude, au niveau de la commune, on a très peu de surface donc l'alpage est indispensable à la pérennité de nos exploitations."Le pastoralisme a toujours existé dans le Vercors. Les bergers se constituent en groupement pastoraux pour mieux affronter les difficultés, et cette journée leur permet de les expliquer au grand public. Près de 200 personnes se sont inscrites pour accompagner le troupeau sur la dizaine de kilomètres à parcourir. "C'est un métier de passion, je pense qu'il faut avoir ça dans le ventre pour crapahuter, suivre les bêtes, subir toutes les contraintes météorologiques, liées au loup aussi", estime Timothée, venu suivre le troupeau pour la journée."Le mouton contribue à bien entretenir la montagne dans les alpages, sinon ça serait envahi de forêt, analyse pour sa part Jean-Marc, autre participant à la descente des alpages. Alors il faut aussi de la forêt, mais aussi des alpages, du mouton et les bergers !". Les plus beaux agneaux nés ces deux derniers mois dans les alpages ont été sélectionnés devant le public. Leur viande, empreinte de qualités gustatives particulières, reste prisée des fins gourmets.