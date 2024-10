Soupçonnée d'être à la tête d’un réseau de proxénétisme, une adolescente de 15 ans écrouée

Une adolescente de 15 ans ainsi que quatre hommes ont été mis en examen et incarcérés pour proxénétisme aggravé à Vienne (Isère), vendredi 4 octobre. Ils sont soupçonnés d’avoir forcé des adolescentes à se prostituer en région lyonnaise. La jeune fille serait la tête de réseau.

À chaque fois, le même scénario sordide. L’adolescente de 15 ans proposait à de très jeunes filles en fugue ou rupture familiale de les héberger chez elle, à Vienne en Isère, pour les aider. Lorsqu’elles acceptaient, le piège se refermait et ces adolescentes étaient alors obligées de se prostituer.

Vendredi 4 octobre, "l’adolescente de 15 ans ainsi que quatre hommes majeurs du réseau de prostitution ont été écroués après avoir été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée", indique Olivier Rabot, procureur de la République de Vienne, confirmant une première information du Dauphiné Libéré.

En juillet dernier, la plainte de deux victimes adolescentes de 13 et 14 ans, originaires de Besançon (Doubs), avait révélé l'existence du réseau. Une enquête a ensuite été menée par le commissariat de police de Vienne, permettant de remonter le fil de l'organisation proxénète.

L’adolescente, désormais âgée de 16 ans, rencontrait ses futures victimes sur les réseaux sociaux. Elle leur donnait ensuite rendez-vous dans des appartements loués sur Airbnb en région lyonnaise et à Vienne. Plusieurs proches majeurs de l’adolescente participaient à la logistique. Les jeunes filles étaient ensuite forcées de se prostituer, tout en subissant des violences physiques ou en étant menacées par arme par des membres du réseau.

Plus de 10 passes par jour

Les faits se sont étalés sur plusieurs mois, jusqu’à la mi-juillet 2024 et auraient rapporté une somme conséquente aux accusés.

“Les faits se sont déroulés dans plusieurs appartements et dans plusieurs points de la région lyonnaise. Les victimes ont témoigné avoir subi parfois plus de 10 passes par jour. Deux ont porté plainte, mais il est probable qu’il y est plus de victimes” précise le procureur de la République de Vienne.

L’adolescente ainsi que quatre hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés le 1er octobre dernier à Lyon, Villeurbanne, Sérezin-du-Rhône, et Vienne. Le parquet de Vienne avait ouvert une information judiciaire pour "proxénétisme aggravé en bande organisée". Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d'amende.