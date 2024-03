"620 kg de fromage, 350 kg de charcuterie et une tonne de pommes de terre" : 2236 personnes pour une raclette géante à Saint-Etienne

Saint-Étienne ambitionnait de battre le record du monde de la plus grande raclette jamais organisée. Pas de Guiness Book aujourd'hui, mais une ambiance de folie au parc des expositions ce dimanche 17 mars. L'idée avait été lancée par l’humoriste stéphanois Chicandier en décembre dernier. Elle a dépassé ses espérances.

"Je viens manger et faire la fête", confie Catherine, couronne dorée sur la tête et sourire aux lèvres. Face à elle, une assiette garnie de charcuterie, pomme de terre et fromage fondu. Au parc des expositions de Saint-Etienne, ce dimanche, l'ambiance était digne d'un jour de match. Chaude, bouillante et parfumée au fromage.

Des fondus de la raclette à Saint-Etienne

Si Saint-Etienne ambitionnait de devenir la capitale de la raclette et de détrôner la Savoie, elle a au moins décroché la palme de l'ambiance festive. C'est le comédien et humoriste Jason Chicandier qui a eu l'idée de lancer ce défi de la raclette XXXL. Et le public a répondu présent, dépassant toutes ses espérances. Dès l'annonce de l'événement, les billets s'étaient vendus comme des petits pains.

"C'est fou, c'est dingue. On savait qu'il y avait du monde, mais je ne m'attendais pas à ça ! C'est incroyable ! C'est populaire, les gens sont ravis. Il y a des sourires sur les visages, ça fait du bien. C'est génial". L'opération est visiblement un franc succès. L'humoriste l'explique simplement.

Je crois qu'en ce moment, il y a un besoin de trucs légers. On ne vend pas grand-chose, si ce n'est du bonheur. On oublie les ennuis pendant quelque temps. Jason Chicandier Humoriste

Et l'enthousiasme est contagieux. "Se retrouver ici, je trouve ça incroyable. C'est sympa, c'est bon enfant. Je me régale, je m'éclate !" déclare Luc Alphand qui n'en revient pas de l'ambiance au parc des expositions. Au total, 2236 convives ont répondu présents pour soutenir le record de la plus grande raclette jamais organisée. Certains n'ont pas hésité à sortir les déguisements pour ce dimanche festif… D'autres ont entonné l'incontournable hymne des Verts !

Ambiance festive pour la #raclette organisée au Parc-Expo de #SaintÉtienne. Plus de 2300 convives étaient attendus. Un record ? pic.twitter.com/4XP2OMhKJ1 — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) March 17, 2024

620 kilos de fromage

Pour cette raclette gargantuesque, les chiffres donneraient presque une indigestion : " 620 kilos de fromage, 350 kilos de charcuterie, une tonne de pommes de terre, 1,2 km de nappe, 70 serveurs et une centaine d'exposants et des bénévoles... un truc de fou", assure Maxime Balouzat, le grand manitou de l'opération. "C'est un événement convivial un dimanche midi. Les gens ont l'air super content. C'est ce qu'on recherche. L'année prochaine, on le refait et je pense qu'on fait le double ! 5000 personnes !", promet ce dernier.

Une raclette géante organisée à Saint-Etienne par l'humoriste Chicandier pour plus de 2300 convives ce dimanche 17 mars 2024 • © France tv

L'humoriste ligérien, incarnation de l'esprit gaulois, n'est pas à court d'idées. Il imagine déjà d'autres défis déjantés : des choucroutes à Saint-Tropez ou même des bouillabaisses à Dunkerque...