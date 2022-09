Moustique Tigre : "C'est la première année qu'on en voit autant" La phrase récurrente de l'été, voici pourquoi

Saviez vous que le moustique tigre aime les villes, la chaleur et a pour particularité d'être silencieux ? Toutes ces raisons peuvent peut-être permettre d'expliquer pourquoi ils sont devenus si nombreux autour de nous.

Pas un jour sans entendre le champs lexical de l'invasion, associé à toutes les expressions possibles de démangeaisons. En France, le moustique tigre a été le compagnon le plus fidèle de l'été et on l'ignore souvent, ces insectes sont encore plus nombreux au mois de septembre.

En effet chaque année les œufs commencent à éclore en avril, au cours de l'été les cycles de développement se multiplient et en septembre la population est alors la plus nombreuse avant le début de l'automne.

Proche de l'homme... un peu trop

"Le moustique tigre est essentiellement urbain. Son caractère anthropophile (qui aime les lieux habités par l’homme) explique qu’une fois installé dans une commune ou un département, il est pratiquement impossible de s’en débarrasser" explique le ministère de la santé.

"Les départements dans lesquels le moustique tigre est implanté et actif, sont répartis en 2 catégories, les départements faiblement colonisés si moins de 40 % des communes du département sont colonisées, les départements fortement colonisés si au moins 40 % des communes du département sont colonisées".

Le moustique tigre est urbain et péri-urbain. Il s'implante près de l'homme à proximité de l'eau. Un moustique tigre a un rayon d'action de 150 mètres autour de là où il naît. • © France TV

Le réchauffement climatique facteur de prolifération

Principale raison de la prolifération des moustiques tigres : la montée des températures. Le réchauffement climatique pourrait donc favoriser son développement car les scientifiques analysent qu'entre 30 et 35 °C, ce moustique se reproduit plus et vit plus longtemps.

Entre 2004 et 2021, une carte précise établie par le ministère de la santé démontre qu'on est passé de 1 à 67 départements infestés. Voici donc pourquoi on a "la sensation de ne jamais en avoir vu autant".

Seul l'Antarctique encore préservé

"Cette expansion, liée principalement au commerce international, lui vaut d’être classé parmi les espèces les plus invasives au monde grâce à son adaptabilité aux régions ayant des hivers froids", explique l'Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Cette espèce invasive s’est répandue sur toute la planète : aujourd’hui, seul l’Antarctique est encore préservé. C'est donc un peu limité en terme de choix...

A Lyon, une solution envisagée et pilotée par l'association Des espèces parmi Lyon est d'installer des mares en centres-villes. Plusieurs organismes de protection de l'environnement estiment que la multiplication des moustiques tigres est liée à l'éco système perturbé des centre ville où tous ses prédateurs ont disparu, notamment les libellule, faute d'eau.

Durant l'hiver 2021, une dizaine de mares avaient été installées dans Lyon chez des particulier et "plutôt que des moustiques, comme on pourrait le croire, ces mares toutes jeunes attirent déjà un cortège foisonnant de libellules, et même d’amphibiens" racontent les bénévoles.

Des signaux positifs mais insuffisants pour ralentir la prolifération de l'insecte vecteur de maladies graves comme la Dengue, le virus du Chikungunya et le virus Zika. Les démoustications sont préconisées uniquement dans des situations précises où des cas de personnes infectées ont été signalés aux autorités afin d'éviter la transmission de la maladie car la zone de vie d'un moustique tigre s'étend sur 150 mètres.

Pour contribuer la ralentir la multiplication du nombre de moustiques autour de chez vous voici les préconisations les plus courantes :

éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus usagés, encombrants…) ;

- vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, soucoupes…) ;

- changer l’eau des plantes et fleurs chaque semaine ;

- vérifier le bon écoulement des gouttières ;

- couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins…) et les piscines hors d’usage.

et pour signaler la présence

Signalez la présence du moustique tigre