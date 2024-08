Fournitures scolaires : ces astuces pour les payer moins cher

Acheter les fournitures scolaires sans se ruiner, c'est possible ! Alors que le retour en classe se profile et que l'allocation de rentrée va bientôt être versée, voici quelques astuces simples pour remplir le cartable de vos enfants à moindre coût.

Acheter tous les articles de la liste des fournitures scolaires reviendrait à dépenser plusieurs centaines d'euros, à chaque rentrée. En moyenne, 233 € pour un enfant à l'école élémentaire, 371 € pour un collégien et 427 € pour un lycéen, selon une étude de la Confédération syndicale des familles basée sur les prix de 2023. Mais rassurez-vous, des astuces permettent d'alléger la facture.

Rapprochez-vous des associations

Secours populaire, Emmaüs ou encore ressourceries... À l’approche de la rentrée scolaire, les associations sont nombreuses à proposer des fournitures à prix bradés. Le stock est souvent aléatoire, mais vous pouvez faire de belles trouvailles dans ces boutiques solidaires. “Les familles ont commencé les achats tôt, en juillet ! Au mois d’août, il reste quand même quelques cahiers, des équerres, des règles…”, présente un bénévole de la communauté Emmaüs de Moulins, dans l’Allier.

Dans le Puy-de-Dôme, la ressourcerie d’Issoire déballe tout son stock de matériel scolaire du 21 au 31 août. Les prix débutent à 10 centimes et ne dépassent pas les quelques euros pour les plus grosses pièces comme les sacs. Chez La Remise, à Saint-Maurice-près-Pionsat, dans les Combrailles, les fournitures scolaires seront placées en tête de gondole à partir du 14 août. Autre exemple à la ressourcerie de Saint-Amant-Roche-Savine : toutes les fournitures sont affichées à 50 centimes, y compris celles qui sont encore dans leur emballage.

Dans les ressourceries, comme ici à La Remise dans les Combrailles, il est possible de trouver des fournitures scolaires, mais également des livres ou des vêtements pour la rentrée. • © Ressourcerie La Remise

Renseignez-vous sur les aides

Cette année, l'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 20 août en métropole. Cette aide de la CAF, soumise à des conditions de ressources, concerne quelque 3 millions de foyers avec enfants de 6 à 18 ans scolarisés, en apprentissage ou dans un établissement d’accueil spécialisé. Mais saviez-vous également que certaines collectivités distribuent des kits de fournitures gratuitement ?

En 2023, la Ville de Commentry, dans l'Allier, avait réalisé des achats groupés de matériel qu'elle a ensuite offert aux collégiens de la commune. Renseignez-vous auprès de votre mairie ! Certains conseils départementaux donnent aussi des coups de pouce aux familles, comme celui du Cantal, qui distribue un dictionnaire de poche et une clé USB à tous les élèves entrant en 6ᵉ dans les établissements publics et privés du territoire.

Ouvrez l’œil dans les brocantes

Les bonnes affaires se trouvent aussi dans les brocantes et les vide-greniers… À condition d’ouvrir l’œil. Au milieu des meubles, de la vaisselle et des bibelots par dizaines, on peut dénicher des lots de cahiers et feuilles inutilisés ou des trousses et des cartables bons pour une seconde vie. Il est aussi possible de trouver sur étals des annales d’examens (brevet des collèges, CAP, Bac…), ainsi que des grands classiques de la littérature française que vos enfants étudieront en classe. Les éditions ne seront peut-être pas les plus récentes, mais cela reste une option à ne pas écarter. Les dates des bourses aux livres et brocantes organisées près de chez vous sont à retrouver en ligne.

Privilégiez les échanges entre parents

Autre possibilité pour réaliser des économies : demander aux autres parents d'élèves s'ils ont du matériel en trop à vous revendre, donner ou troquer. Ces échanges sont particulièrement intéressants pour les produits onéreux comme les calculatrices scientifiques obligatoires pour les lycéens, qui peuvent coûter une cinquantaine d'euros. Toujours auprès de vos proches ou des associations de parents d'élèves, il peut être avantageux de faire des achats groupés. Les prix des lots sont toujours plus attractifs.

Vérifiez les sites de vente entre particuliers

N'oubliez pas de vérifier sur les sites de ventes entre particuliers comme Leboncoin ou Marketplace, si des fournitures sont proposées dans votre secteur. Certains sites de dons existent comme geev.com ou jedonne.fr et leurs déclinaisons sur des groupes Facebook : GEEV Clermont-Ferrand.

Les sites d'annonces entre particuliers regorgent de bons plans. • © Capture d'écran

Échangez le matériel usagé contre un bon d’achat

De plus en plus de magasins proposent de reprendre le matériel des consommateurs en échange d'un bon d’achat à utiliser dans le magasin. Cela vaut notamment pour les cartables et calculatrices. Certaines grandes surfaces proposent aussi des "pack coup de pouce" composés des articles essentiels : feutres, gomme, colle, paire de ciseau, chemise plastique, paquet de copies doubles... N'hésitez pas à comparer les prix entre les différentes enseignes.

Enfin, sachez que la meilleure façon de soulager votre porte-monnaie et de réutiliser ce que vous avez déjà. Réaliser un inventaire précis des fournitures inutilisées les années précédentes est chronophage, mais évite le surplus. Optez autant que possible pour des articles rechargeables et durables. Quelques fois plus coûteux à l'achat, ils vous permettront de faire des économies sur le long terme.