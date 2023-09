Il menace un professeur de "l'égorger comme un mouton", l'homme a été placé en garde à vue à Clermont-Ferrand

Un parent d’élève a été placé en garde à vue jeudi 21 septembre à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Il aurait menacé de mort un professeur dans le lycée de sa fille. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Un parent d’élève a été placé en garde à vue jeudi 21 septembre à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Au début de la semaine, un professeur du lycée de Gergovie a demandé à une élève de lui fournir une autre photo individuelle d’elle pour le trombinoscope de l’établissement, jugeant que le premier cliché n’était pas satisfaisant.

Menace envers un professeur de "l’égorger comme un mouton"

Au retour du lycée, la jeune fille explique la situation à son père qui décide d’appeler la vie scolaire. Il s’énerve et menace le professeur de "l’égorger comme un mouton". Le parent d’élève a été convoqué au lycée avec le professeur, le proviseur et l’équipe éducative. Il n’aurait rien voulu entendre et aurait assumé des propos.

Une plainte a été déposée

Le professeur a ensuite porté plainte, la police a contacté le père de famille. Il s’est présenté jeudi 21 septembre au commissariat aux alentours de 19 h et il a été placé en garde à vue. Interrogé, il ne reconnaît pas les faits. Des auditions devaient encore avoir lieu ce vendredi 22 septembre.