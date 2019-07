Météo : un orage de grêle s'abat sur Clermont-Ferrand

Clermont Ferrand : lol +40°



Also Clermont Ferrand 4s later : pic.twitter.com/3dNu0RDT2f — Darox (@Darox63) 1 juillet 2019

Le Puy-de-Dôme, comme les autres départements auvergnats, était en vigilance jaune orages. / © Météo France

Ce qui devait arriver, arrive à Clermont-Ferrand nous sommes sous un déluge de grêlons pic.twitter.com/mShWtIGB9d — POINTUD Pascal (@PASCALPOINTUD) 1 juillet 2019

Les premiers #orages éclatent désormais sur le #MassifCentral et notamment dans le secteur de #ClermontFerrand où de la #grêle est signalée.

Vue webcam de l'autoroute A71 au nord de Clermont (@VoyageAPRR) pic.twitter.com/TrXJTA129r — Météo Villes (@Meteovilles) 1 juillet 2019

En fin d'après-midi ce lundi 1er juillet, les prévisions météorologiques qui annonçaient des orages du côté de Clermont-Ferrand ont été confirmées. Pluie, éclairs et grêles sont tombés à partir de 16h30 sur a ville. "Clermont-Ferrand : lol plus de 40°. Clermont-Ferrand 4 secondes plus tard...", écrit un internaute en publiant une photo où l'on voit la pluie tomber sur la ville ce lundi en fin d'après-midi."En plus il y a des grêlons de la taille d'une balle de golf", ajoute-t-il. "Au secours", lance une autre internaute, en publiant une vidéo où l'on voit la grêle s'abbatre sur la ville.L'orage a éclaté vers 16h à Clermont-Ferrand. Sans surprise, puisque Météo France a placé les départements d'Auvergne en vigilance jaune."Ce qui devait arriver arrive", écrit d'ailleurs un autre internaute.Quelques minutes après la grêle, les éclairs ont fait leur apparition.De leur côté, les pompiers ont dû intervenir sur des bâchages sur des toits endommagés à cause de la grêle et pour des inondations, de l'eau s'étant infiltrée dans des maisons, dans le secteur de La Rôche-Blanche, Aydat, Saint-Genès-Champanelle et Saint-Amand-Tallende.