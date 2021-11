Référendum sur l’arrêt des cloches la nuit : le non l’emporte à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme

Avec 91 voix contre et 32 pour, la population du hameau de Boisséjour à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme a rejeté l’idée de faire taire les cloches chaque nuit. Une vive polémique était née après la demande d’un riverain, conduisant la municipalité à organiser un vote.

La population de Boisséjour, un hameau de Ceyrat au sud de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme a tranché. Au terme d’une semaine de consultation du 15 au 19 novembre, elle s’est largement prononcée pour le maintien des sonneries de cloches chaque heure au cours de la nuit. Alors que 273 foyers avaient reçu un bulletin de vote avec la question suivante :" Etes-vous favorable à l’arrêt nocturne des cloches de l’Eglise de Boisséjour (de 22 heures à 7 heures) ?" 124 ont répondu. Le dépouillement a eu lieu au cours de la matinée du samedi 20 novembre et donne clairement la tendance : 91 non, 32 oui et un bulletin nul.

Pour Anne-Marie Picard, la maire de Ceyrat (SE) : "Le résultat est sans appel. Il correspond à tout ce que j’ai pu entendre lorsque j’allais à Boisséjour, ce qui prouve que les gens du village, des villages en général, sont attachés au patrimoine et aux sons de la France. Ça correspond tout à fait à une loi parue en janvier 2021 suite à l’affaire du coq Maurice ; ça correspond à ce que souhaitent les gens : rester au plus près des habitudes".

Une telle consultation communale "C’est une grande première, un bel exercice de démocratie participative. Je pense que c’est important qu’on soit à l’écoute des habitants, c’est un outil qu’on a mis en place avec cette municipalité" explique Julia Seguin, adjointe à la démocratie participative et à la vie de quartier.

« L’affaire », car les débats ont vite pris cette tournure avait été lancée en septembre par la contestation d’un riverain. Arrivé depuis moins d’un an, il se plaignait du niveau sonore des cloches de l’église située à quelques mètres de son habitation qui l’empêchent de dormir correctement : "Ce qui est embêtant est que les cloches sonnent la nuit, de trop nombreuses fois, toutes les heures et toutes les demies-heures. La cloche sonne à peu près 564 fois par jour et ça sonne 70 fois à chaque angélus, à 7 heures du matin, tous les jours, même le week-end. L’angélus sonne trois fois par jour. On demande que les cloches s’arrêtent de 22 heures à 8 heures, pour qu’on puisse avoir des nuits calmes et paisibles, afin de se reposer. C’est impossible de dormir avec ce niveau sonore. Dans ma chambre on entend les cloches à 40 décibels" avait expliqué en septembre Gaël Drillon. Alors que sa pétition avait recueilli une trentaine de signature, sa demande avait vite été contestée par d’autres habitants, se réclamant de la tradition et se disant attachés à ces sonneries qui rythment leurs journées et leurs nuits et une contre pétition, en faveur du maintien avait reçu près de 300 signatures.