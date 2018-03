Arnaque aux distributeurs à Lyon : près de 7000 euros volés grace à un bout de papier

Un homme de 48 ans, demeurant à Ivry sur Seine (94) a été interpellé vendredi à son domicile par un équipage de la BAC locale. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche délivré par la Brigade de la Délinquance Astucieuse.

Cet homme introduisait dans des distributeurs automatiques de billets, des morceaux de papiers pour bloquer la sortie des cartes puis il se présentait ensuite aux victimes comme un conseiller de l'agence et leur faisait taper leur code qu'il mémorisait.



L’escroc récupérait ainsi les cartes bloquées et effectuait des retraits frauduleux. Il a été identifié grâce au système de vidéosurveillance des distributeurs.



Il avait commis quatre vols de cartes bancaires avec utilisations frauduleuses, et neuf tentatives dans des distributeurs des agences du Rhône pour un préjudice total de 6 380 euros. Il a sévit notamment à Villeurbanne, Givors, Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Caluire, Lyon 3, Grigny, Sathonay-Camp et Saint-Fons (tentatives).

L’homme a reconnu les faits.

Il est en prison depuis lundi 26 matin en attendant sa comparution.