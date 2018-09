Āsā et Āgō : les deux bébés pandas roux du zoo de Lyon ont été baptisés

Āsā et Āgō. L'espoir et le feu. Les deux bébés pandas roux, qui ont vu le jour le 16 juin dernier au zoo de Lyon, sont officiellement baptisés après un vote organisé sur internet.Plus de 5.000 personnes se sont exprimés sur les trois propositions de prénom proposées pour chacune des deux petites boules de poils. Et le choix des internautes a été clair et précis.Le bébé femelle panda roux répond désormais au prénom d'Āsā, ce qui signifie Espoir. 3692 internautes l'ont préféré à Lajālu (369 votes), qui signifie Timide, ou encore à Pyārā (1434 votes), l'équivalent de Mignon.Son petit frère s'appelle quant à lui Āgō, le Feu. C'est le choix majoritaire des internautes (3126 voix) qui l'ont préféré à Bānsa (1867 votes) qui veut dire Bambou et Rātō (504 votes) qui signifie Roux.Les deux pandas roux se portent bien depuis leur naissance, et s'aventurent de temps en temps dans leur enclos extérieur au Parc de la Tête d'Or comme en témoigne cette petite vidéo tournée par V. Bournier du zoo de Lyon dans le courant de ce mois de septembre.Le panda roux apparaît sur la liste rouge des espèces menacées de l’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) . Il n'en resterait que 2.500 environ dans le monde.Le zoo de Lyon, engagé pour la survie des espèces menacées et protégées, soutient financièrement depuis 2013 le Red Panda Network qui agit auprès des populations locales pour la conservation du panda roux.