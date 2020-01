Elections Municipales 2020 : Bruno Bonnell et Emmanuelle Haziza font alliance pour Villeurbanne et la Métropole

Emmanuelle Haziza a claqué la porte des Républicains

Egalement avocate, Emmanuelle Haziza elle était occupée la semaine dernière par le procès de Bernard Preynat; elle défendait Pierre-Emmanuel Germain-Thill.

La conférence de presse de Bruno Bonnell, député LREM, s'est tenue ce mercredi matin, 22 janvier, à Villeurbanne dans les locaux d'une start-up. Une conférence qui s'est déroulée en présence d'Emmanuelle Haziza, conseillère municipale et ancienne élue LR. Ils ont annoncé leur candidature commune aux élections municipales à Villeurbanne et à l'élection métropolitaine.L'avocate et conseillère municipale de Villeurbanne a quitté le parti LR la semaine dernière en raison du choix de François-Noël Buffet de présenter des têtes de liste 100% masculines pour les élections métropolitaines. Seuls des hommes ont été retenus pour le représenter dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon. Inacceptable pour Emmanuelle Haziza qui a vivement réagi et motivé sa décision de quitter Les Républicains dans un message publié sur les réseaux sociaux."Après douze années passées au sein du parti UMP et Les Républicains, j’ai pris la décision irrévocable d’en démissionner. Je ne peux en effet accepter que ce parti puisse soutenir en 2019 un candidat aux éléctions métropolitaines qui présente uniquement des hommes comme têtes de toutes ses listes de circonscription," avait expliqué l'élue qui évoquait "une attitude pathétique est dégradante pour ce parti".Emmanuelle Haziza s'associe aujourd'hui avec le député LREM du Rhône Bruno Bonnell: la conseillère municipale est candidate à la mairie de Villeurbanne et Bruno Bonnell mènera la liste métropolitaine. Le député du Rhône ne bénéficie pas à ce jour de l'investiture macroniste pour les élections métropolitaines.Contacté ce matin, le Président des Républicains du Rhône, Alexandre Vincendet a indiqué que la conseillère municipale villeurbannaise pourrait être exclue du parti. Aujourd'hui, à Villeurbanne, les Républicains n'ont plus de liste depuis le retrait d'Emmanuelle Haziza, un retrait suivi de celui de Marc Attalah. La semaine dernière, il avait annoncé renoncer à conduire la liste de droite à Villeurbanne.C'est Prosper Kabalo qui a été désigné pour les élections municipales par LREM. Emmanuelle Haziza se présente donc contre le candidat officiellement investi par le parti présidentiel. Présent durant la conférence de presse ce matin, Morgan Griffond, référent départemental de la République en Marche, a soutenu la démarche en faveur d'un rassemblement en faveur de Villeurbanne.