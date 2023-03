Euronews se recentre sur Bruxelles : 200 suppressions de postes à Lyon

Pour faire face à 150 millions de pertes cumulées en 10 ans, la direction d'Euronews prévoit de supprimer 198 postes à Lyon et d'installer sa rédaction principale à Bruxelles. Lyon ne serait plus que l'un des 6 bureaux de l'Union Européenne.

Euronews - l'antenne télévisée et la plateforme internet - opère un virage éditorial et tente de trouver une issue à ses difficultés financières. Comme annoncé ce jeudi 2 mars 2023 au Comité Social et Economique qui se tenait à Lyon, au siège de l'entreprise, près de la moitié des effectifs va être supprimée : 198 emplois (dont 123 à la rédaction) sur 478 salariés.

"Le modèle est complètement défait" se désole Marie Jamet, déléguée SNJ CGT devant le fameux bâtiment vert fluo bien connu du quartier de la Confluence à Lyon. "Créer Euronews c'était la volonté de dessiner une identité européenne face à un continent qui n'en n'avait pas" regrette Alexis Caraco, monteur adhérent à la CGT.

La chaîne compte se recentrer sur l'actualité des institutions européennes en déplaçant sa rédaction centrale à Bruxelles : 100 postes y seront créés, dont 70 de journalistes. Lyon reste le siège du groupe, et deviendra, du point de vue éditorial, l'un des 6 bureaux implantés dans les grands pays de l'UE : à Rome, Berlin, Lisbonne et Madrid, où se répartiront 50 personnels, journalistes et techniciens.

142 postes restent à Lyon

Resteront également dans le Rhône, les équipes rédactionnelles en langues russe et farsi. Mais progressivement, l’activité de production des magazines va être externalisée tout comme l’activité de diffusion (régie, nodal).

Au total, il ne restera plus que 142 postes à Lyon. Le déménagement du Cube Vert - spectaculaire bâtiment de 10 000 m2 dans le quartier Confluence, dont la mise en vente avait déjà été annoncée - se fera au dernier trimestre 2024 vers un autre immeuble lyonnais.

Pour rappel, Euronews, lancée 1993 par une vingtaine de groupes audiovisuels européens, est diffusée dans 160 pays et en 17 langues.