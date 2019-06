Lyon : le corps d'un nourrisson découvert dans le Rhône

Ce lundi 10 juin, peu avant 11h, trois agents municipaux de la Ville de Lyon chargé de l'entretien des berges, ont fait une macabre découverte le long des berges du Rhône.

Entre le pont de la Guillotière et le pont Wilson, à hauteur du 20 quai Augagneur, ils ont aperçu un sac plastique flottant entre une péniche et le quai. Après avoir remonté le sac à l'aide d'une épuisette, ils ont découvert le corps sans vie du nourrisson à l'intérieur du sac.



Une enquête criminelle pour "homicide volontaire sur mineur de 15 ans" a été ouverte par le parquet de Lyon. Elle a été confiée à la Brigade départementale de protection de la famille (BDPF). Toutefois, selon les premières investigations menées sur place par la police, le corps découvert dans le sac serait celui d’un enfant très récemment né. La police indique qu'une autopsie doit être rapidement pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès du nourrisson, savoir si l'enfant était mort né ou encore en vie au moment où il a été jeté dans l'eau.