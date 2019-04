Lyon : un enfant meurt après une chute de 8 étages, sa mère poursuivie pour homicide volontaire

Une intervention de secours et de police a été déclenchée dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx en Velin, ce mardi 16 avril, peu après 15h30. Les pompiers et le Samu ont tenté de ranimer un petit garçon de 5 ans, en arrêt cardio-respiratoire, après une chute vertigineuse.

La mère mise en cause

L'enfant est tombé du 8ème étage d'un immeuble d'habitation. Sa mère a été interpellée sur place, suspectée par les forces de l'ordre de l'avoir défenestré. Placée en garde-à-vue au commissariat de Vaulx-en-Velin, elle a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Son autre enfant, une petite fille agée de huit ans, a été confiée à la protection de l'enfance.



De nombreuses forces de police étaient présentes sur place pour sécuriser le site du drame et l'intervention des pompiers. La victime a été conduite à l'hôpital Femme Mère Enfant en état d'urgence absolue. Elle est décédée peu après son arrivée à l'hopital.



La sûreté départementale est chargée de l’enquête.