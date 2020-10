Covid-19 : la Fête des Lumières est officiellement annulée par le maire de Lyon

La Fête des Lumières, initialement prévue du 5 au 8 décembre 2020, est officiellement annulée, a déclaré Grégory Doucet le maire de Lyon sur le plateau du 12/13 de France 3 Rhône-Alpes.Après plusieurs semaines d'hésitation, décision a été prise de renoncer à l'évènement, au regard de la propagation de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.Le maire de Lyon (EELV) et son équipe tentaient de mettre au point une version allégée de l'évènement depuis plusieurs semaines. La ville avait notamment envisagé de supprimer les spectacles prévus sur la Presqu’île, et de prioriser les projections en plein air.Mais c'est désormais officiel, les lumières festives resteront éteintes ce 8 décembre 2020 pour éviter les rassemblements.En revanche, des centaines de lumignons devraient retrouver leur place aux fenêtres comme le veut la tradition."Pour nous préserver dans le contexte sanitaire, pour que la plus belle fête du monde reste une fête et non une hécatombe" Grégory Doucet, annule l'édition 2020 de la Fête des Lumières. "C'était la seule solution" a réagi Nathalie Dehan, élue à Vénissieux et à la Métropole de Lyon.Cet événement festif qui a rassemblé 1,8 millions de visiteurs sur quatre jours en 2019, avait déjà été annulée une fois en 2015, année des attentats terroristes contre Charlie Hebdo à Paris.