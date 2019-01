Lyon : incendie à la Part Dieu, un homme met le feu à sa voiture remplie de bouteilles de gaz

Un drame de grande ampleur a été évité ce matin au centre commercial de la Part Dieu.



Depuis 10 h ce matin un important dispositif de sapeurs pompiers et de police est déployé. 20 engins et 61 sapeurs sont sur place.



Un homme a garé sa voiture à l'intérieur du parking Cuirassiers, en sous sol du centre commercial. Il l'a incendiée puis a déclaré qu'elle contenait des bouteilles de gaz.

A cette heure, selon les informations dont nous disposons, le feu serait maîtrisé et ne se serait pas propagé. Aucun blessé n'est à déplorer.



L'homme a été interpellé, il s'est rendu sans violence selon la préfecture. Le véhicule et les bouteilles de gaz ont été sécurisés.



Par mesure de sécurité personne ne peut pénétrer à l'intérieur du parking pour récupérer son véhicule, le centre commercial est totalement fermé et le périmètre de sécurité élargi.