Lyon: le livre choc sur l'histoire de Cameron, bébé secoué devenu handicapé moteur

En 2012, le petit Cameron habite en Alsace. Le 5 novembre il est victime du syndrôme du bébé secoué, alors qu'il est âgé de 6 mois et demi. Ses parents dénoncent la maltraitance de son assistante maternelle de l'époque."Elle avait bonne réputation, explique Fleur, sa mère. C'est même la crèche qui nous l'avait conseillée. C'était très dur pour nous, mais je félicite le travail des policiers qui ont fait un travail remarquable. La nourrice a été interrogée, puis placée en garde-à-vue. Elle a avoué, en disant que Cameron pleurait et que ça énervait les autres enfants."Transporté dans un état grave, le pronostic vital de Cameron reste engagé pendant 48 heures, avec 3 hématomes constatés par les médecins au niveau de la boîte cranienne, ainsi qu'une hémorragie rhétinienne qui aurait pu le rendre aveugle. En bas de son dos, une cicatrice de 7 centimètres. En grandissant, son retard moteur s'est aggravé.Après cet épisode dramatique, l'assistante maternelle aurait perdu son agrément, puis a été placée sous contrôle judicaire avec un bracelet électronique.Aujourd'hui, les parents de Cameron ont déménagé sur Lyon, où ils travaillent tous les deux malgré les soins quotidiens. Le jeune garçon est suivi tous les jours au Centre Henri Gormand d'Ecully. Il n'a pas fait de maternelle, mais il est entré directement au CP dans une "Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire" (ULIS).Fleur, la maman de Cameron, a écrit un livre, "", aux éditions Sydney Laurent pour raconter son histoire, et surtout prévenir le grand public et les autres parents:"Je voulais raconter l'histoire de mon fils. Il faut informer les gens. Beaucoup de personnes pensent connaître le phénomène, mais ils se trompent sur plusieurs points. Ils connaissent les grandes lignes, mais pas les détails. Il y a beaucoup de méconnaissances. Certains disent qu'il ne faut pas faire l'avion, ou mettre les enfants sur les genoux. Or le bébé secoué, c'est vraiment un acte volontaire de maltraitance, dans le but de faire peur. Mais la secousse est tellement violente que les séquelles sont irréversibles, pouvant aller jusqu'au décès parfois.""Je me suis reconstruite, aujourd'hui je vais bien" précise t-elle. Un projet de film documentaire est en cours.