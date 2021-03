Lyon : nouvelle nuit de violences urbaines à Rillieux-la-Pape, un bus incendié

De nouvelles violences urbaines ont ébranlé le quartier des Allagniers à Rillieux-la-Pape près de Lyon, samedi 28 mars après 20h. Selon la mairie, 4 voitures ont été brûlées ainsi qu'un bus TCL.

Les photos publiées dans la nuit sur les réseaux sociaux montrent un bus calciné malgré l'intervention rapide des soldats du feu.

Selon le syndicat Sud des sapeurs-pompiers du Rhône, le bus TCL a été "totalement détruit". Les secours auraient subi "des jets de mortiers (encore et encore)." Des poubelles et un véhicule auraient aussi été incendiés à Saint-Priest.

Pour le maire de la ville Alexandre Vincendet, "les commandos du deal n'empêcheront pas Rillieux-la-Pape de renaître".

Sur son compte Facebook, l'élu indique que ses équipes ont inauguré hier une nouvelle médiathèque, L'Echappée, avec dans la foulée de cette ouverture, près de 200 nouvelles adhésions. Le soir-même, selon le maire, "un commando de spécialistes des violences urbaines a décidé une nouvelle fois de faire vivre aux Rilliards, 30 minutes d’un infâme déchaînement de violences." Le mât d’une caméra de vidéo protection aurait été endommagé "par une tentative de le scier à la disqueuse" selon M. Vincendet.

Une vidéo circule également montrant l'incendie du bus TCL.

"L’étau se resserre autour d’eux. La République vaincra"

M. Vincendet a tenu à réagir en dénonçant une nouvelle fois une bande en particulier: "Nous le savons tous à présent, ces actes injustifiables sont le fait d’une bande mafieuse qui chaque jour voit son terrain reculer et des complices être arrêtés par la Police Municipale et la Police Nationale. Jamais cette infime minorité n’arrivera à faire croire à quiconque sain d’esprit qu’elle est représentative de la jeunesse rilliarde, cette même jeunesse que j’ai vu toute la journée à la médiathèque L’Echappée, enthousiasmée par un équipement public dont elle est la première bénéficiaire. De plus en plus d’habitants, excédés par la situation, nous donnent des informations sur ce groupe criminel. L’étau se resserre autour d’eux. La République vaincra!"