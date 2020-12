Mystère autour du feu d'artifice surprise à Lyon

La ville de Lyon, la préfecture du Rhône ont démenti en savoir quoi que ce soit. Ce 8 décembre, un feu d'artifice a brisé la morosité de cette Fête des Lumières 2020, annulée pour cause de Covid. Qui a allumé la mèche ? Des supporters de l'Olympique Lyonnais disent avoir participé à la surprise.

Un feu d'artifice sauvage ?

Un feu d’artifice sauvage tiré en plusieurs endroits ce soir à #Lyon. Pas d’autorisation deposée selon #prefectureRhône. La ville dément être à l’origine de ce feu. Pas de blessés signalés selon source interne mairie @villedelyon @F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/XhdorpANWv — Paul Satis (@Paul_Satis) December 8, 2020

Des supporters de l'OL dans le coup ?

Un surprise très bien préparée, pour le bonheur des Lyonnais

Lyon qui fait un feu d’artifice surprise pour la fête des Lumières. C’est pas grand chose mais ça fait grave plaisir pic.twitter.com/u5GXZQkenm — S-A₂-C-H (@bysacha) December 8, 2020

Il était environ 21 heures, ce mardi 8 décembre 2020, lorsque des crépitements, comme des bruits de pétards, et les scintillements d'un feu d'artifice ont été entendus et vus à Lyon. La surprise est totale. Certains ont à peine le temps de dégaîner leur téléphone pour immortaliser l'instant. Tous s'interrogent très vite, notamment sur les réseaux sociaux. Qui est à l'origine de l'évènement, venu briser la morosité nocturne, compte-tenu de l'annulation de la Fête des Lumières pour cause de crise Covid ?En ce 8 décembre, date à laquelle Lyon bat habituellement au rythme des animations de la Fête des Lumières, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit là d'une surprise bien gardée par la municipalité. Tout comme, la ville a tenu secret un peu plus tôt le lieu de la fresque des lumignons. Histoire de ne pas créer de rassemblement et autres attroupements en ces temps de confinement et de crise sanitaire.Journaliste à France 3, Paul Satis active immédiatement ses réseaux. Prise de contact avec la municipalité : démenti. Coup de téléphone du côté de la préfecture : le mystère s'épaissit, aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des services.Quelques minutes plus tôt, un message a été posté sur Twitter par un certain Vincent Fabio. Vidéo du feu d'artifice qui illumine une grande partie de la ville de Lyon. L'internaute accompagne ces 16 secondes de magie avec ce message : "Fêtes des lumières annulées ? Pas de soucis les supporters de l’OL sont là pour assurer le spectacle ! "D'autres sources tendent à nous confirmer la participation de certaines associations de supporters de foot lyonnais.Certains disent avoir sursauté, en passant près de bacs et blocs de béton d'où ont jailli des feux d'artifice. Le spectacle semble avoir couvert une bonne partie de la ville de Lyon, sans que personne n'ait rien vu venir.Incroyable ! Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait grave plaisir... Bravo, ça claquait ! La toile s'enflamme, sur les réseaux sociaux, les messages affluent pour remercier les mystérieux auteurs de la surprise.Comme quoi, en ce 8 décembre, Lyon ne pouvait pas totalement sombrer dans la nuit, sans s'illuminer et finalement, prendre un air de fête.