Tags menaçants : le maire du 8° arrondissement de Lyon visé à son tour

"C'est d'une violence extrême, envers moi, envers les enseignants et envers les élèves pour lesquels j'ai une pensée très forte" Olivier Berzane, maire du 8° arrondissement de Lyon

« Je condamne fermement ces tags d’une violence inqualifiable sur une école du 8e cette fois. Mon soutien inconditionnel à Olivier Berzane et à toutes les personnes visées. La République est indivisible, ceux qui attisent la haine ne gagneront jamais » Grégory Doucet, maire (EELV) de Lyon

ceux qui s'en prennent aux représentants de l'État s'en prennent à la République et trouveront systématiquement l'État et la justice sur leur chemin Préfecture du Rhône

Ce tag ignoble, écrit sur le volet d’une fenêtre de l’école Philibert Delorme, rappelle combien la lutte contre la violence et les atteintes aux valeurs républicaines reste une priorité. communiqué des élu(e)s écologistes de la Ville de Lyon

"Je suis stupéfait". Le maire du 8° arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, n'a pas de mots assez durs pour qualifier les menaces dont il a été victime.Ce samedi 24 octobre au matin, des tags menaçant de décapitation l'élu, les professeurs et les élèves ont été découvert sur une école de l'arrondissement, dans le quartier de la Route de Vienne.L'élu a porté plainte. Il dénonce "une bétise extrême".Il nous précise cependant : "je ne souhaite pas suréagir et donner plus d'importance que cela a à des gens qui veulent se donner une visibilité."Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses et unanimes pour dénoncer ce nouvel acte d'intimidation contre un élu de la République. Olivier Berzane est maire sous l'étiquette Europe-Ecologie-Les Verts du 8° arrondissement de Lyon.C'est la troisième fois en quelques jours que des élus de la Métropole de Lyon sont victimes de tags menaçants. Xavier Odo, maire (LR) de Grigny, le 17 octobre, puis en début de semaine Jérémie Bréaud, maire (LR) de Bron. Ce dernier avait lui aussi été menacé d'être décapité. Le groupe des élus écologistes de la Métropole lui avaient témoigné son soutien.Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ces tags.