Métropole de Lyon. Le maire de Bron, menacé de décapitation

Jérémie Bréaud va être placé sous protection

Menaces de mort à l’encontre du maire - « on va te decapiter ! » de Bron :

A ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l’élu.

Soutien à ce maire, comme à tous les élus victimes de menaces. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 22, 2020

À ce sujet, la rédaction vous recommande A Bron des menaces de mort contre le maire et la police après une opération anti-drogue

Le maire de #Bron menacé de décapitation ainsi que les membres de la #Police municipale. Opérations stups qui dérangent, refus des dérives et rodéos lors de mariages... la fermeté ne plait pas à la #racaille. Les élus sont désormais des cibles. #Police #Ensauvagement pic.twitter.com/sKEvPmi8ri — Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) October 22, 2020

"On refuse de se laisser impressionner"

Je ne céderai pas dans la lutte contre la délinquance et l’insécurité; car la sécurité est la première des libertés. À l’heure où notre pays est victime de la barbarie de l’Islam radical, où les valeurs de la République sont quotidiennement bafouées, je ne peux accepter de tels menaces et propos à mon égard et envers tous les élus de la République, des forces de sécurité, des sapeurs-pompiers, des enseignants ou le corps médical dans son ensemble. Jérémie Bréaud, dans un communiqué

Ces violents écrits sont inqualifiables mais ne m'impressionnent pas. Je n'ai pas peur et ne céderai pas. Comme les policiers et les pompiers, nous, élus locaux, sommes des victimes récurrentes d'une violence de plus en plus grande. Cette situation n'est plus tolérable. #Bron pic.twitter.com/DqLy59cdqV — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) October 22, 2020

Des tags menaçant le maire de Bron ont une nouvelle fois été découverts ce jeudi 22 octobre 2020. "On va te décapiter" a-t-il été inscrit sur une palissade de chantier entourant une unité de construction vouée à la démolition, ainsi que sur le mur de la médiathèque de Bron. C'est la deuxième fois, en l'espace d'une dizaine de jours, que Jérémie Bréaud est la cible de menaces de mort.Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement réagi à cette annonce. "Á ma demande, le Préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l’élu", a indiqué Gérald Darmanin dans un message posté sur Twitter. "Soutien à ce maire, comme à tous les élus vicitimes de menaces", conclut le ministre de l'Intérieur.Le maire de Bron a quant à lui porté plainte dans la matinée de ce 22 octobre 2020.Cette menace de décapitation suscite de nombreuses réactions scandalisées. Exemple avec le syndicat Synergie. "Le maire de Bron menacé de décapitation, ainsi que les membres de la police municipale. Opérations stups qui dérangent, refus des dérives et rodéos lors de mariages... la fermeté ne plait pas. Les élus sont désormais des cibles", écrit le syndicat majeur dans le Corps de commandement de la Police nationale.La violence des termes de la menace a certes "stupéfait" l'équipe municipale. Mais Jérémie Bréaud a indiqué par la voix de son directeur de cabinet, son "refus de se laisser impressionner". L'élu LR a repris le cours de son agenda du jour, et compte bien poursuivre "la politique de rétablissement de la tranquilité" dans sa commune de Bron.À Bron, Jérémie Bréaud, maire Les Républicains, affiche une certaine fermeté, notamment depuis le mois de septembre. La lutte contre le trafic de drogue, les rodéos et les incivilités répétées à l'occasion de mariages, fait partie des priorités de l'élu de la Métropole de Lyon."Les sanctions pénales contre les atteintes aux personnes exerçant, ici un mandat, doivent plus que jamais être renforcées par des vraies sanctions pénales et non par un simple rappel à la Loi" déclare l'élu brondillant, dans un communiqué en date du 22 octobre 2020.Rappelant que beaucoup trop de maires ont déjà été agressés, soit par écrit, soit verbalement ou physiquement, Jérémie Bréaud estime que "cette situation n'est plus tolérable".