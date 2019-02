NEIGE. Privés de bus pour repartir chez eux, 900 étudiants étrangers bloqués à Saint-Sorlin-d'Arves (savoie)

Fiasco total pour Skikot/Totally à #SaintSorlin où les 450 jeunes du plus grand ski étudiant de Wallonie sont bloqués depuis 15h quasiment sans encadrement, gros big up toutefois aux pompiers et ambulanciers de Savoie qui prennent le relais — Lara Lombard (@LaraLbrd) February 3, 2019

Face à la défaillance du tour opérateur, les services de l’État et les collectivités locales ont organisé la mise à l’abri ou le départ des étudiants, clients de @Sunweb 1/2 — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 2, 2019

Après une semaine de ski, ils pensaient repartir sans problème chez eux hier, samedi 2 février 2019. Environ 900 étudiants belges et hollandais sont restés coincés à Saint-Sorlin-d'Arves en Savoie.Ce dimanche matin, la confusion régnait toujours sur le sort de plusieurs centaines d'étudiants étrangers bloqués depuis hier à Saint-Sorlin-d'Arves.Selon la préfecture de Savoie, environ 900 jeunes belges et hollandais auraient dû repartir chez eux après une semaine passée au ski mais les cars prévus pour les ramener dans leur pays n'ont pas pu les prendre en charge.Heures de conduite dépassées pour les chauffeurs ou conditions météo difficiles ? On ne sait pas encore précisément pourquoi le tour opérateur s'est retrouvé "défaillant". En tout cas, de nombreux étudiants ont passé plusieurs heures dans le froid, à partir du début de l'après-midi en attendant les cars.Prévenue vers 20 heures, la préfecture de Savoie a activé une cellule de crise pour prendre en charge les "naufragés". Des centres d'hébergement ont été ouverts à Saint-Jean et Saint-Sorlin-d'Arves.Les pompiers ont été sollicités pour intervenir sur 5 cas d'hypothermie légère. 5 étudiants ont été conduits au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne.Selon la préfecture, environ 600 étudiants ont finalement pu quitter Saint-Sorlin dans la nuit. Les autres devraient pouvoir partir dans les prochaines heures.