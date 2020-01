Savoie : il trouve de vieilles photos sur un appareil argentique et se lance à la recherche de la famille

AVIS DE RECHERCHE : RETROUVONS les INCONNUS de ces PHOTOS ARGENTIQUES ! (+GIVEAWAY 3000 ABONNÉ.E.S)

"Pour que ces personnes retrouvent leurs photos d'enfance"

A qui appartiennent les vieilles photos de famille retrouvées sur la pellicule d'un appareil argentique ? Pour le savoir, un photographe a lancé un avis de recherches sur les réseaux sociaux jeudi 2 janvier. Sur les clichés, on voit un couple et leurs jeunes enfants dans un décor qui pourrait être celui de la Savoie.L'appareil sur lequel ils ont été retrouvés est un Kodak B11 que Thomas Appolaire, un photographe parisien, a reçu comme cadeau. Il a été acheté à une brocante près de d'Albiez-Montrond. Et quand la pellicule a été développée, ces photos ont été mises au jour, sans laisser d'indice sur la famille y figurant."Trouver quelqu'un qui va reconnaître un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère... C'est un peu mon vœu de Noël pour 2020, ça serait formidable", espère le photographe dans une vidéo où il lance un avis de recherche. Thomas Appolaire appelle ainsi tous les internautes voyant son message à se mobiliser et relayer l'information dans l'espoir de retrouver un proche."L'argentique c'est un peu magique parce qu'il y a des photos dessus. Ce sont des souvenirs, des gens, il y a des enfants, les parents. Et je me dis qu'ils seront bien contents de retrouver cette pellicule", dit-il encore. Si l'appareil a été acheté dans les Alpes, il se pourrait que la famille recherchée vienne d'ailleurs, "peut-être même pas de France", nuance Thomas Appolaire, expliquant que ces "appareils circulent beaucoup".Le photographe espère ainsi rendre les photos aux anciens propriétaires de l'appareil, et pourquoi pas les leur envoyer par La Poste. "Faisons d'Internet un moyen de rechercher ces gens", suggère-t-il dans cette même vidéo.Si vous avez des informations pouvant aider à retrouver les personnes figurant sur ces photos, vous pouvez contacter Thomas Appolaire à cette adresse :"Tous les soutiens sont les bienvenus", ajoute le photographe qui espère résoudre sa petite enquête "pour que ces personnes retrouvent leurs photos d'enfance".