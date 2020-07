14 juillet : peut-on tirer un feu d’artifice dans son jardin ?

Un feu d'artifice dans votre jardin ? Oui, mais...

Attention aux distances de sécurité !



Ce que l'on risque si l'on ne respecte pas la règlementation



Feux d'artifice interdits sur la voie publique

C’est le week-end du 14 juillet. Après des mois difficiles, vous rêviez d’un bon bal populaire ponctué d’un grand feu d’artifice, histoire de renouer le temps d'une soirée avec les repères et les petits plaisirs de la vie d'avant. C'est raté.Pandémie oblige, ces rassemblements sont annulés, ou reportés, trop compliqués à organiser dans le respect des consignes sanitaires.Mais si l'on est privé de feux d'artifice plongé dans un bain de foule, peut-on en tirer un chez soi, dans son jardin, histoire de fêter en famille ou entre amis le 14 juillet, l'anniversaire de la victoire des Bleus, ou la mention du petit dernier au baccalauréat 2020... ? La réponse est oui, mais les règles sont strictes.. Les tirs présentent un danger de blessure ou de brûlure pour les utilisateurs et les personnes se trouvant à proximité. Et des risques d'incendies ou de dégradations. Une règlementation spécifique a donc été mise en place."Les distances minimales de sécurité à observer dans chaque catégorie peuvent encore varier, en fonction des feux de divertissement que vous achetez", prévient Alexandre Coutant, artificier professionnel."Le professionnel qui vous vend le pack doit vous conseiller. Il faut adapter votre achat au site sur lequel vous allumerez la mèche de votre feu automatique."Pour les feux automatiques, une distance de 50 mètres est généralement préconisée. Et il faut évidemment tenir compte de la météo, ne pas prendre de risque s'il y a du vent, être bien assuré. Il n'est pas non plus interdit de prévenir ses voisins.Les artifices de divertissement doivent aussi impérativement êtreIl convient aussi d’en informer la mairie.. Pour des feux d'une quantité supérieure à 35 kilos, il vous faudra absolument une autorisation , de la préfecture et de la mairie



En Ille-et-Vilaine, les feux d'artifice seront en revanche interdits sur la voie publique.



La Préfecture a pris un arrêté interdisant la vente et l'utilisation de ces feux d'artifices dits de divertissement pour la fête nationale 2020. Et ce jusqu'au 15 juillet 8 H.



Leur utilisation et leur détention est interdite sur la voie publique par des non-professionnels dans le département. L'arrêté est notamment motivé par les accidents et les dégats "qui résultent chaque année de leur utilisation inconsidérée, par les nuisances sonores occasionnées, et par le risque de leur utilisation par des individus contre les forces de l'ordre."