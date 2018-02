Plérin (22) : un crâne retrouvé sur une plage de Saint-Laurent

Ne correspond à aucune disparition sur le secteur

L'ombre de l'affaire Godard

Une affaire jamais résolue

Macabre découverte pour une femme qui pêchait à pied ce mercredi. Elle a ramassé, dans les Côtes d'Armor. Le crâne, ramené par la grande marée, pourrait être celui d'un enfant. Il a été envoyé à l'Institut génétique de Nantes pour identification ADN.A qui appartient-il ? De quand date la mort ? Pour l'instant il n'y a aucune réponse à ces questions. Et cette "datation pourrait même s'avérer compliquée", a indiqué le procureur de Saint-Brieuc, Bertrand Leclerc.précise t-il en ajoutant que. La police de Saint-Brieuc est en charge de l'enquête.Cette découverte fait ressurgir. Un lien que le procureur de Saint-Brieuc se refuse catégoriquement à établir. Mais on se souvient que l'enquête sur ce drame, non résolue, avait été rythmée par des découvertes macabres, similaires à celle de cette semaine.par un chalutier.par un bateau de pêche au large de Roscoff (Finistère).En revanche, aucune trace du petit garçon Marius, ni de l'épouse du médecin n'ont jamais été retrouvées, hormis le sang de la femme, qui maculait les murs de la maison de la famille. Dans les jours qui avaient suivi la disparition de la famille, divers éléments, radeau, annexe, gilet de sauvetage appartenant au voilier, avaient été récupérés, puis ce seront des documents administratifs en 2001. Finalement, après 13 années d'enquête, en septembre 2012, le parquet de Saint-Malo avait annoncé la fermeture de l'instruction "faute de charges"