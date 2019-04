Brest : le maire François Cuillandre placé en garde à vue

Un système de redistribution des indemnités au centre de l'enquête



Vers une mise en examen



"Un entretien serein"

Contacté, le procureur de la république nous a précisé que ce mardi 9 avril, François Cuillandre, le maire de Brest et deux ex-adjoints, Alain Masson et Jean-Luc Polard, étaient entendus dans les locaux de la police judiciaire de Brest sous le régime de lagarde à vue depuis ce matin dans le cadre d’une information judiciaire pour détournement de fonds publics, confirmant une information de RTL En novembre dernier, les deux élus avaient démissionné de leur mandat suite aux nouvelles révélations du Télégramme surAu coeur des investigation du juge d'instruction, un système, vieux de 30 ans, pour redistribuer les indemnités des élus. La quasi-totalité des élus socialistes de la métropole brestoise versait ses traitements dans un "pot commun". Objectif: "compléter les insuffisantes indemnités versées à certains élus très investis et / ou ayant renoncé à leur activité professionnelle pour exercer leur mandat" , d'après les explications fournies par Alain Masson, vice-président de la métropole brestoise, au Télégramme lors des premières révélations, en mars dernier.Cette indemnité aurait été accordée, sur proposition d’Alain Masson lui-même, par le trésorier Jean-Luc Polard, sans que les autres élus ne le sachent.Une information judiciaire avait été ouverte dès mars 2018 et c'est dans ce cadre que les trois hommes ont été convoqués ce jour à la PJ. Selon le procureur de Brest, Jean-Philippe Récapé,il nous a précisé que son audition avait été planifiée avec la PJ il y a trois semaines. Sans partager le contenu de ses échanges avec la police,Et d'ajouter "on a répondu à toutes les questions de la chambre régionale des comptes dont les conclusions seront publiques prochainement".Lors d'une conférence de presse fin novembre 2018, François Cuillandre avait affirmé : "Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous savez tout de vos amis ? Je n'étais pas proche d'Alain Masson en tant que personne privée, simplement en tant qu'élu."Selon le procureur de la république, François Cuillandre pourrait être convoqué ultérieurement devant le juge.