Lesconil. Un visage dans une vague : la magnifique photo de Mathieu Rivrin chasseur de tempêtes

Le visage de Poséidon dans une vague. Vous n'avez pas pu passer à côté sur les réseaux. Cette photo fait le tour du web, et met à l'honneur la beauté des éléments. Mathieu Rivrin, photographe spécialisé dans les tempêtes, a saisi cette image dans le Finistère Sud à Lesconil en Bretagne.

" Magnifique ", " pas de mots ", " Wouah ". Voici quelques exemples de commentaires issus du compte instagram de Mathieu Rivrin suite à la publication de cette photo sensation.

Plus de 16.000 likes en 3 jours sur son compte personnel, et un nombre de reposts impressionnant. Voici le résultat pour cette photo " coup de coeur " qui met à l'honneur la Bretagne, ses tempêtes et un photographe de talent : Mathieu Rivrin.

Post et Reposts

Mathieu Rivrin, est le premier ravi de l'engouement suscité par cette photo. Le photographe a offert en Story Instagram la décompostion de cette vague impressionnante sur une seconde de temps.

De quoi réjouir les amoureux de photos, et se rendre encore plus compte de la magie de l'instant immortalisé.

La vague de ⁦@mathieurivrin⁩ décomposée sur 1 seconde. Quand le magicien révèle ses secrets 🙏🙏❤️ pic.twitter.com/O8kLWivtRK — Benoît Thibaut (@BenTybo) February 5, 2021

Sa publication Instagram a été reprise par de nombreux comptes, cela a permis d'élargir la visibilité de son travail. Le compte bestofbretagne suivi par plus de 80.000 followers, fait partie de ceux qui comme France 3 Bretagne, ont republié la vague.

Lesconil, le Finistère, la Bretagne: la mer toujours

Le visage de Poséidon pour les uns, celui de la Liberté pour d'autres, une seule certitude : l'âme de cette vague est bretonne, de Lesconil.

Ce spot de Bretagne Sud, fait partie des bonnes adresses pour le chasseur de tempêtes. Lors de la tempête Justine du 30 janvier 2021, c'est de là que Mathieu Rivrin a attendu le moment parfait.

Sa Bretagne, ce chasseur la connait bien. Son portefolio est un hommage aux paysages marins, aux phares, aux vagues, aux embruns, et à la poésie que nous offre la nature.

À l'étranger : la mer toujours

Le photographe réputé pour son travail a participé à plusieurs ouvrages sur la Bretagne.

Son sac à appareil photo se promène également à l'étranger mais toujours au bord de mer. Les paysages marins d' Islande et d' Ecosse ont également séduit Mathieu Rivrin. Et c'est une fois encore une splendeur.

►Peut-être l'avez vous remarqué sur notre page Instagram, mettre en avant le travail de ce photographe est un vrai plaisir. Vivement une rencontre. Mathieu si tu nous entends, tu sais qui contacter !