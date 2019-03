[VIDEO / PHOTOS] Le cargo Grande America en feu : le niveau 3 du plan ORSEC maritime déclenché

Carte position du roulier porte-conteneurs en feu, le Grande America / © Préfecture maritime de l'Atlantique

Le cargo italien Grande America en feu / © Marine nationale

Des moyens conséquents déployés

Le cargo italien Grande America en feu avec le remorqueur Abeille Bourbon en premier plan / © Marine nationale

Le niveau 3 du plan ORSEC déclenché

Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, le cargo italien Grande America se trouve au dernier pointage à environ 140 nautiques (260 kilomètres) au Sud-Ouest de Penmarc’h (Finistère).Ce navire de commerce de type ConRo ( hybride entre un roulier et un porte-conteneurs), en provenance de Hambourg (Allemagne) et à destination de Casablanca (Maroc), transporte des conteneurs en pontée et des véhicules dans ses ponts-garages. Il fait face à un incendie non maîtrisé depuis le dimanche 10 mars au soir. Après la décision du commandant d'abandonner le navire, les 26 membres d’équipage et un passager s'étaient réfugiés dans un canot de sauvetage.Peu après 09h, la frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a appareillé du port militaire de Brest avec à son bord un hélicoptère Caïman de la Marine nationale en direction du navire en difficulté. Vers 10h, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Bourbon, engagé par la préfecture maritime de l’Atlantique, est arrivé sur zone, avec à son bord une équipe d’évaluation et d’intervention composée de 6 personnes.A 10h30, le préfet maritime de l’Atlantique a mis en demeure l’armateur du navire de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le danger que constitue le Grande America dans la zone économique exclusive française., impliquant notamment la mise en place d’une équipe de gestion de crise (EGC) au centre de traitement de crise (CTC) de la préfecture maritime de l’Atlantique.Ils devraient être transférés sur Brest.