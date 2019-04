Phoques retrouvés décapités à Concarneau : la gendarmerie lance un appel à témoins

Des phoques décapités à Concarneau / © DR

Des corps de jeunes phoques communs, sans tête, retrouvés par deux fois à Concarneau. La gendarmerie s'interroge. La première découverte remonte à la mi-février raconte le maréchal des logis-chef Gautier Paris.Une enquête est alors ouverte.En mars, c'est un corps de phoque, échouée sur la plage qui fait l'objet d'un signalement par une promeneuse. La gendarmerie pense qu'il pourrait s'agit de la même bête, retrouvée en février.Fin mars, un autre corps de phoque, sans tête à nouveau. Aucune trace de la tête. Selon les gendarmes, la tête est tranchée à l'aide d'une lame. Forcément de la main de l'homme.souligne le maréchal des logis-chef Gautier Paris. Il évoque une affaire similaire, il y a six mois à Boulogne-sur-Mer Le phoque est une espèce protégée. Sa mutilation et sa destruction sont punies par la loi. L'amende peut atteindre 3750 euros et plus.

Un appel à témoins

La gendarmerie maritime de Concarneau lance donc un appel à témoins, faute d'éléments. Des vidéosurveillances ont été exploitées, en vain. Toute personne disposant d'éléments est invité à joindre le 02 98 50 77 35 ou par e-mail via bgmarp601.concarneau@gendarmerie.defense.gouv.fr