Fougères : un escape game pour préparer les collégiens au Brevet

Indices dans le programme scolaire

L'objectif des professeurs de ce collège fougerais est de permettre aux élèves depar le biais d'un parcours où chaque étape se résoutLes sept professeurs à l'initiative du projet, avec la documentaliste,Ils sont(jeu d'évasion grandeur nature)Le principe : s'échapper le plus vite possible d'une salle selonCes escape games se multiplient depuis quelques années en France. En juin 2017, la barre des 300 enseignes est franchie en France pour atteindre, les enseignants ont monté le scénario et imaginé les étapes à franchir. Les troisièmes doiventparmi les huit enseignants. Un scénario qui rappelle lePar groupes de sept, leseffectuent le parcours en temps limité,. Ici,pour ouvrir un cadenas, puis là, le théorème de Pythagore permet de résoudre une énigme. Ils révisent presque sans s'en apercevoir !Les professeurs ont étéqui ont, le vendredi 21 juin. Les collégiens l'ont pratiqué les 24 et 25 juin.Initialement prévu les 27 et 28 juin, le brevet a été reporté aux 1er et 2 juillet à cause de la canicule . Les collégiens pourront ainsi s'entraîner quelques jours de plus.