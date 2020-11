Abus de confiance : 8 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour le député Mustapha Laabid



Une sanction "excessive"

Le député LREM Mustapha Laabid vient d'être condamné par la cour d'appel de Rennes, pour abus de confiance.Cette condamnation va au-delà de la peine prononcée en première instance en août 2019 . L'élu ainsi que son avocat n'étaient pas présents lors de l'audience.Il est reproché à Mustapha Laabid d’avoir détourné un peu plus de 21 000 €, dont 15 000 € de frais de bouche, en mélangeant dépenses de l’association "Collectif Intermède" (qu'il avait fondé au Blosne) et dépenses personnelles. Lors de son procès en appel fin septembre , il avait fait son mea culpa, reconnu avoir géré les choses de "façon hasardeuse", et avoir "commis des erreurs"."Nous sommes déçus" réagit Maître Julien Delarue, l'avocat du député. Il regrette la sanction d'inéligibilité à l'encontre de son client, qu'il considére comme injuste."Cette condamnation nous l'attendions. Mais cette peine d'inéligibilité est excessive. Elle s'arrête à des délits commis avant sa prise de fonction comme député." Il ajoute : "On veut faire de ce dossier un dossier exemplaire. L'inéligibilité devient une peine de principe dans les affaires politico-judiciaires.""Nous allons continuer le combat", annonce-t-il. Il envisage un pourvoi en cassation.