Freeze Corleone à Rennes. Le tribunal administratif suspend l'arrêté municipal. Le concert du rappeur autorisé.

Vendredi 10 mars, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté municipal pris par la ville de Rennes pour interdire le concert du rappeur Freeze Corleone. Celui-ci est programmé dans le cadre du festival Boomin Fest et doit se produire sur la scène du Liberté le 18 mars prochain.

Par une ordonnance rendue ce vendredi 10 mars, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'arrêté municipal, pris par la ville de Rennes pour interdire le concert du rappeur Freeze Corleone.

Le chanteur est programmé dans le cadre du festival Boomin Fest et doit se produire sur la scène du Liberté, le 18 mars prochain. Les juges ont donné raison au rappeur et le concert est donc, à cette date, maintenu.

Les organisateurs du festival se sont félicités de cette décision, qu'ils ont relayée sur les réseaux sociaux.

Un arrêté municipal pour "risque avéré de trouble à l'ordre public"

Le 28 février dernier, la maire de la ville avait justifié son arrêté d'interdiction, expliquant que le rappeur "a fait l'objet, à la demande de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), d'une enquête de la part du Ministère de l'Intérieur, pour des paroles jugées antisémites, faisant l'apologie du nazisme et du terrorisme" et que "de tels propos sont de nature à très fortement exacerber les tensions déjà vives entre différents groupuscules politiques extrêmes présents à Rennes".

L'élue rennaise considère "qu'un risque avéré de trouble à l'ordre public est dans cette période à craindre".

La ville a décidé de faire appel de cette décision devant le conseil d'État.