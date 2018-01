Elven (56) : un accident entre un car scolaire et un train évité de peu

Il était tôt ce vendredi matin, peu avant 8h, et il faisait encore nuit, quand un car scolaire, de la compagnie morbihannaise CTM, qui transportait 32 collégiens, s'engage sur un passage à niveau à Elven. "Le feu s'est mis à clignoter et les barrières se sont baissées. La première a touché le toit. Le chauffeur a eu le temps d'enclencher la marche arrière et a pu reculer" raconte le transporteur. Quelques secondes plus tard le TER arrive. La collision a été évitée de justesse. On n'est passé tout près d'un nouveau drame, quelques semaines après la catastrophe de Millas, dans les Pyrénées orientales, qui a fait 6 morts et dix-huit blessés.



Grosse frayeur !

Le car assurait la liaison entre Sulniac et les collèges d'Elven, Simone Veil et Sainte-Marie. « Les collégiens ont eu très peur », a rapporté le procureur de Vannes, François Touron, Une cellule d'écoute et de soutien psychologique a aussitôt été mise en place dans l'établissement par l'Inspection académique du département. L'enquête a été confiée aux gendarmes afin de déterminer précisément les circonstances, et comment le car a pu se retrouver sur la voie à quelques secondes de l'arrivée du train. Le passage à niveau se situe au lieu-dit Le-Quélennec, sur la D183, une petite route, avec un virage important à 90° avec un dos d'âne pour franchir la voie ferrée.