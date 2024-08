DIRECT VIDEO. Festival Interceltique de Lorient 2024. Suivez la manche finale du Championnat National de Bagadoù

Ce samedi 10 août se déroule la manche finale du Championnat National de Bagadoù de 1ʳᵉ catégorie. Suivez en direct vidéo à partir de 13h l'épreuve dans l'enceinte du stade du Moustoir. Chaque prestation des ensembles est à retrouver en vidéo dans cet article.

Le Championnat National de Bagadoù est le plus ancien concours musical en Bretagne. C'est un événement incontournable qui rassemble les meilleurs ensembles de musique traditionnelle bretonne, offrant un spectacle vibrant et chargé d'émotion, au son des bombardes, cornemuses et tambours.

L'année dernière, c'est le Bagad Cap Caval qui a remporté le titre avec un score de 17,52 points lors de la dernière manche à Lorient.

Cette année, le championnat fait son grand retour au Stade du Moustoir à Lorient le 10 août, à partir de 13h en marge du Festival Interceltique. 14 bagadoù de première catégorie s’affrontent pour remporter le titre national, dans ce concours emblématique qui célèbre la musique et la culture bretonne.

Les bagadoù en compétition

Bagad Boulvriag (Bourbriac) : 13h

Le Bagad Boulvriag va présenter sa nouvelle suite "Nevezamzer", un harmonieux mélange de mélodies traditionnelles et de compositions originales. Les musiciens veulent partager leur passion pour la culture bretonne à travers cette suite. Elle comprend des valses, une mélodie traditionnelle du pays Pagan, des airs du pays de Loudéac et la marche "Uhel ar Galon" ("Haut les cœurs !").

durée de la vidéo : 00h10mn54s Le Bagad Boulvriag (Bourbriac) au championnat 2024 des bagadoù de Lorient

Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) : 13h20

Le Bagad Bro Konk Kerne joue sa nouvelle suite "Bec'h d'ar Vals ! J'envoie valser !". La performance s'ouvre sur un rond de Saint-Vincent festif, composé par Yolaine Delamaire et Fabien Page, suivi d'une mélodie du pays de Loudéac tirée du répertoire de Christophe Carron et Hervé Rivière, et se conclut par un Kas a Barh intégrant une mélodie composée par le bagad.

durée de la vidéo : 00h10mn44s Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) au championnat 2024 des bagadoù de Lorient

Bagad Kemper (Quimper) : 13h40

Le Bagad Kemper va rendre hommage à Yves Menez, surnommé "Pier Min", pionnier de l'accordéon chromatique et innovateur de la "Dañs tro" en Bretagne. La suite présentée comprend des Gavottes endiablées et "ternairisées", reflétant son style jazzy et syncopé, ainsi que la mélodie "Ma var", autrefois brillamment interprétée par Yann-Fañch Kemener. Le Bagad souhaite faire une interprétation fidèle de son héritage.

durée de la vidéo : 00h11mn49s Bagad Kemper (Quimper) au championnat 2024 des bagadoù de Lorient

Bagad Roñsed-Mor (Locoal Mendon) : 14h

Le Bagad Roñsed-Mor rend hommage à la gwerz "Skolvan" avec une suite en quatre variations du thème chanté par Marie-Josèphe Bertrand. La suite commence par le thème original, suivi de "Ar Seblantoù" (les présages), "Ar Spurmant" (l'apparition), une suite de danses ternaires "Ar Bec'hedoù" (les péchés), et se termine par "An Iskuiz" (le pardon), combinant airs traditionnels et composés.

Kerlenn Pondi (Pontivy) : 14h20

Le Bagad Kerlenn Pondi joue une suite qui présente une marche, composée par Iban Jouanno, une suite hanter-dro, suivie d’une mélodie, puis d’une ridée six temps.

Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) : 14h40

La suite "An Anfin" présentée par le Bagad de Lorient explore l’infini à travers une composition inspirée de la musique minimaliste avec des boucles répétitives. Elle évolue ensuite vers un hanter dro avec des motifs funk, incluant un thème d’Yves Guével et un classique des Trouzerion. La suite intègre également une mélodie de mariage collectée à Branderion en 1939 et se termine par une gavotte pourlet.

Bagad Pañvrid (Pommerit-le-Vicomte) : 15h

Pour son retour au Stade du Moustoir, le bagad Pañvrid ar Beskont présente "Esperañs". La suite commence par une mélodie principale, suivie d'une marche de noce d'Iwan Thomas, d'une gavotte tonique, d'une valse élégante, et se termine par une double gavotte inspirée de Bastien Guern.

Kevrenn Brest Sant-Mark (Brest) : 15h40

La Kevrenn Brest Sant Mark, de retour au Moustoir après 48 ans, présente une suite débutant par la marche "Derc'hel start !". Elle inclut des airs d'andro du pays Vannetais, une mélodie des Monts d'Arrée, "War hent Menez Are", et se termine par une suite de gavottes des montagnes.

Bagad Brieg (Briec) : 16h

Le Bagad Brieg, une institution reconnue depuis près de cinquante ans, excelle avec ses formations variées, dont son bagad phare de 1ʳᵉ catégorie, champion de Bretagne, et un Pipe Band couronné de succès à Glasgow. Leur spectacle "Le Roi" combine musique et effets lumineux dans un ballet pyrotechnique, illustrant leur originalité et énergie.

Bagad Cap Caval (Plomeur) : 16h20

Pour ses 40 ans, le bagad Cap Caval célèbre avec une suite qui allie tradition et modernité. Le concert met en avant le répertoire breton tout en introduisant de nouveaux airs et une orchestration contemporaine. Il inclut des clins d'œil à des morceaux emblématiques comme "Gwerz An Ene Reiz" de Donatien Laurent. La suite est dédiée à Agathe Guillemot, championne bigoudène, avec une première danse intitulée "Tours de piste" et se conclut par des ronds de Loudéac sous le titre "Agathe the Power".

Kevrenn Alre (Auray) : 17h

Le Bagad de Kevrenn Alré, inspirée par les diverses dimensions de l'amour, présente une suite débutant par l'air bulgare "Svatba e". Elle inclut "Mab Prodig", célébrant le lien père-fils, une gavotte doublée avec kas a barh pour la séduction, et le chant bulgare "Kara kiz", évoquant la désillusion. La suite se termine par une dañs ar podoù-fer, symbolisant la résilience et le bonheur malgré les difficultés.

Bagad Ar Meilhoù Glaz (Moulin Vert) : 17h20

Le bagad Ar Meilhou Glaz de Quimper vous invite à un voyage musical innovant avec sa suite "MESK". La composition commence par un rond de Loudéac, suit avec la mélodie vannetaise "An Avalen Oranjes", et se termine par un cercle circassien, illustrant la diversité des influences musicales celtique et moderne.

Bagad Melinerion (Vannes) : 17h40

La suite "DAÑS" du bagad de Vannes, dirigée par Maxence Laurent, poursuit les recherches de "TRAÑS" avec de nouvelles techniques de jeu et sonorités. Composée par Etienne Chouzier, elle met en avant un rond de Saint-Vincent avec un tempo unique.

Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) : 18h

En mars 2025, le Bagad Sonerien Bro Dreger se rend à New York pour la Saint-Patrick. La suite commence avec "J’ai fait une maîtresse", se poursuit avec des Ronds de Loudéac, et se calme pendant le vol. À New York, les Bals Plinn se mêlent aux influences locales. Le voyage se termine avec une mélodie enrichie par les saveurs américaines.