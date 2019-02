Tentative d'enlèvement d'une adolescente à Plouay : tout était faux !

Tentative d'enlèvement imaginaire



Mobilisation importante d'enquêteurs

Alors que l'adolescente de 14 ans et sa camarade, témoin de la scène, étaient à nouveau entendues ce mardi dans le cadre de l'enquête,nous apprend Laureline Peyrefitte, Procureur de la République de Lorient. Les deux jeunes filles ont alors été convoquées devant le juge des enfants "en vue d’uneLa magistrate explique que "les investigations menées par la Brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Lorient ont permis d’établir que la plainte de la jeune fille était mensongère et qu’aucun fait de cette nature n’avait été commis à son égard". Le 4 février drenier elle avait raconté avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement à Plouay, dans le Morbihan, alors qu’elle participait à une course d’orientation organisée par son collège. Elle avait alors assuré aux enquêteurs avoir réussi à mettre en fuite son agresseur, dont un portrait robot avait été diffusé d'après son témoignage."Ces investigations ont donné lieu à la mobilisation de très nombreux enquêteurs, à l’emploi de techniques d’enquêtes coûteuses et chronophages, et à l’étude de très nombreux signalements et éventuels recoupements avec d’autres affaires qui auraient pu présenter un mode opératoire similaire." rappelle encore Laureline Peyrefitte.