L'appel de Jean-Claude Romand jugé ce mercredi à Bourges

Cette audience se tiendra à 14 heures, à huis clos dans l'enceinte du tribunal a précisé un magistrat. La décision sera rendue ultérieurement.Pendant plus de 15 ans, le faux "docteur Romand", aujourd'hui âgé de 64 ans, avait menti à son entourage, se faisant passer pour un médecin travaillant pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), avant d'assassiner son épouse, ses deux enfants et ses parents au moment où ces derniers allaient découvrir la vérité. Condamné à la perpétuité en 1996, il est libérable depuis 2015, après une période de sûreté de 22 ans.Le tribunal d'application des peines de Châteauroux avait rejeté sa demande de libération conditionnelle le 8 février dernier. Il avait considéré qu'"en dépitde son parcours d'exécution de peine satisfaisant, les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne [permettaient] pas, en l'état, d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné".La libération conditionnelle est une mesure d'aménagement de peine visant à la réinsertion et à la prévention de la récidive.